Опубликовано 11 февраля 2026, 13:531 мин.
iPhone 17 и кофеварки — какие подарки россияне выбирают к 14 февраляА что подарили своей пассии вы?
Яндекс Маркет изучил спрос перед Днём всех влюблённых и выяснил, какие подарки россияне хотят получить и что покупают чаще всего. Если кратко, лидирует техника.
Чаще всего пользователи отправляли близким «намеки» на iPhone 17, рожковые кофеварки Tuvio и умные светильники Яндекса. Что за «намеки»? С помощью функции можно поделиться ссылкой на желаемый подарок в соцсетях.
С 1 по 8 февраля заметно выросли продажи товаров для дома. Праздничный декор покупали в 1,5 раза чаще, чем год назад, светильники — в 1,4 раза чаще, а кофеварки и кофемашины — в 1,2 раза чаще. Особенно вырос спрос на технику для красоты — почти в 4 раза. Также чаще покупали игровые приставки и аксессуары к ним.
Чаще всего бюджет на подарок составлял от 3 до 7 тысяч рублей.