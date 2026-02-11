Чаще всего пользователи отправляли близким «намеки» на iPhone 17, рожковые кофеварки Tuvio и умные светильники Яндекса. Что за «намеки»? С помощью функции можно поделиться ссылкой на желаемый подарок в соцсетях.

С 1 по 8 февраля заметно выросли продажи товаров для дома. Праздничный декор покупали в 1,5 раза чаще, чем год назад, светильники — в 1,4 раза чаще, а кофеварки и кофемашины — в 1,2 раза чаще. Особенно вырос спрос на технику для красоты — почти в 4 раза. Также чаще покупали игровые приставки и аксессуары к ним.

Чаще всего бюджет на подарок составлял от 3 до 7 тысяч рублей.