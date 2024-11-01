iPhone 17 первым получит собственный чип Apple для Wi-Fi

Новый iPhone SE 4, который ожидается в начале 2025 года, станет первым с собственным 5G-модемом от Apple, хотя чип Wi-Fi останется от Broadcom.

Путь был непростым: впервые Apple начала идти к «независимости», купив модемное подразделение Intel в 2019 году, чтобы лучше контролировать производительность и интеграцию. Хотя планировалось запустить собственный модем вместе с iPhone 15, его готовность оказалась сомнительной.

Новый SE, по слухам, также получит OLED-дисплей, Face ID и функции Apple Intelligence — вероятно, и цена станет выше.