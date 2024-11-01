iPhone 17 первым получит собственный чип Apple для Wi-Fi

Опубликовано 01 ноября 2024, 13:051 мин.
iPhone 17 первым получит собственный чип Apple для Wi-FiiPhone SE 4 получит тоже, но другое
Как сообщил аналитик Минг-Чи Куо, iPhone 17 станет первым устройством компании с собственными чипами Wi-Fi и Bluetooth уже во второй половине 2025 года. Это важный шаг Apple к снижению зависимости от сторонних поставщиков, таких как Qualcomm, предоставлявших модемы для предыдущих моделей iPhone.
Новый iPhone SE 4, который ожидается в начале 2025 года, станет первым с собственным 5G-модемом от Apple, хотя чип Wi-Fi останется от Broadcom.
Путь был непростым: впервые Apple начала идти к «независимости», купив модемное подразделение Intel в 2019 году, чтобы лучше контролировать производительность и интеграцию. Хотя планировалось запустить собственный модем вместе с iPhone 15, его готовность оказалась сомнительной.
Новый SE, по слухам, также получит OLED-дисплей, Face ID и функции Apple Intelligence — вероятно, и цена станет выше.