iPhone 17 Pro Max предрекли минимум 12 ГБ оперативной памяти

Ожидается, что iPhone 17 Pro Max сможет похвастаться 12 ГБ оперативной памяти, что заметно больше, чем 8 ГБ в текущей серии iPhone 15 и ожидается в грядущих моделях iPhone 16. Чтобы справиться с повышенным тепловыделением, вызванным более интенсивными ИИ-задачами, Apple планирует внедрить новую систему охлаждения с паровой камерой, эксклюзивную для Pro Max. Эта технология, уже используемая в некоторых устройствах Samsung, дополнит существующее в iPhone охлаждение графитовыми листами.

Другие модели могут перенять эти достижения в последующие годы. Так, iPhone 18 Pro, вероятно, последует этому примеру в 2026 году.