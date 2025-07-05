iPhone 17 Pro Max, судя по всему, получит аккумулятор на 5000 мАч

Опубликовано 05 июля 2025, 19:301 мин.
iPhone 17 Pro Max, судя по всему, получит аккумулятор на 5000 мАчЭто больше, чем у предыдущей модели
По последним слухам из Китая, будущий iPhone 17 Pro Max будет оснащён более мощной батареей — 5000 мАч. Это больше, чем у текущей модели iPhone 15 Pro Max, у которой аккумулятор на 4685 мАч. Для сравнения, 5000 мАч уже давно является стандартом для флагманов на Android.
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Некоторые китайские бренды даже пошли дальше, увеличив ёмкость за счёт новых технологий аккумуляторов. А вот Samsung и Google пока остаются на уровне 5000 мАч.
Apple традиционно немного увеличивает объём батареи с каждым новым поколением iPhone Pro Max. Единственным исключением стал iPhone 14 Pro Max, у которого аккумулятор оказался немного меньше, чем у iPhone 13 Pro Max.