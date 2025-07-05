iPhone 17 Pro Max, судя по всему, получит аккумулятор на 5000 мАч

Некоторые китайские бренды даже пошли дальше, увеличив ёмкость за счёт новых технологий аккумуляторов. А вот Samsung и Google пока остаются на уровне 5000 мАч.

Apple традиционно немного увеличивает объём батареи с каждым новым поколением iPhone Pro Max. Единственным исключением стал iPhone 14 Pro Max, у которого аккумулятор оказался немного меньше, чем у iPhone 13 Pro Max.