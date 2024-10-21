iPhone 17 Pro оснастят телеобъективом на 48 МП и 12 ГБ оперативной памяти

Объем оперативной памяти также увеличится: обе модели, по слухам, будут иметь 12 ГБ ОЗУ. В дизайне Пу ожидает «значительное уменьшение Dynamic Island» благодаря использованию меньшего «металлического объектива» для системы Face ID, что станет первым уменьшением размера с момента введения функции в серии iPhone 14 Pro.

Размеры экранов останутся неизменными: 6,3 дюйма для Pro и 6,9 дюйма для Pro Max, в то время как обе модели будут работать на новом A19 Pro, изготовленном с использованием продвинутого 3-нм процесса TSMC.