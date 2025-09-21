iPhone 17 Pro уже успели разобрать на камеру

Опубликовано 21 сентября 2025, 12:001 мин.
iPhone 17 Pro уже успели разобрать на камеруЧто внутри
Недавно первые пользователи получили свои iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Так, уже появился первый разбор iPhone 17 Pro, показывающий его внутреннее устройство. В ролике подробно показывается процесс разборки, включая советы, как не повредить смартфон при самостоятельном ремонте.
© REWA Technology
Сначала снимается экран, затем защитная пластина с батареей. Материнская плата iPhone 17 Pro содержит множество разъёмов, поэтому её снятие требует осторожности. Модуль задних камер стал заметно больше, чем у предыдущей модели, а фронтальная камера получила более крупные сенсоры. При этом сама плата уменьшилась и компоненты на ней расположены плотнее.
Apple использовала больше винтов вместо клея, что облегчает ремонт. Также упрощена система снятия батареи.