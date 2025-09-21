iPhone 17 Pro уже успели разобрать на камеру

Сначала снимается экран, затем защитная пластина с батареей. Материнская плата iPhone 17 Pro содержит множество разъёмов, поэтому её снятие требует осторожности. Модуль задних камер стал заметно больше, чем у предыдущей модели, а фронтальная камера получила более крупные сенсоры. При этом сама плата уменьшилась и компоненты на ней расположены плотнее.