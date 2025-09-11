Далее идут: iPhone 17 Pro (31%), iPhone Air (9%) и базовый iPhone 17 (3%). Самым популярным цветом стал тёмно-синий (30%), а наиболее востребованный объём памяти — 256 ГБ (48%).

Лидером по количеству заказов ожидаемо стала Москва (39%), затем Санкт-Петербург (8%), Рязань (5%), Хабаровск и Сочи (по 3%).

Цены на iPhone 17 в МТС стартуют от 109 990 руб. за базовую версию с 256 ГБ памяти. Топовый вариант — iPhone 17 Pro Max с 2 ТБ — стоит 299 990 руб.

Оформить предзаказ можно с частичной предоплатой 25 тыс. руб. или оплатить всю сумму сразу. Клиентам обещают кешбэк 20%, годовую гарантию и рассрочку 0−0-12. Первые покупатели получат свои смартфоны уже в конце сентября.