iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале

Опубликовано 07 мая 2026, 16:101 мин.
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом кварталеЭтого года
Аналитики Counterpoint опубликовали рейтинг самых продаваемых смартфонов мира за первый квартал 2026 года. Лидером стал iPhone 17 — на его долю пришлось 6% всех проданных за три месяца телефонов.
© Apple
Следом идут более дорогие модели Apple: iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. iPhone 16 тоже в топе — на шестом месте.
Лучший Android-смартфон квартала — бюджетный Samsung Galaxy A07. Это модель только с 4G, поэтому популярна на развивающихся рынках: Ближний Восток, Африка, Латинская Америка.
В десятку также попали Samsung Galaxy A17 (тоже 4G), Galaxy A56 и Galaxy A36. А вот флагман Galaxy S26 Ultra не вошёл в топ-10. По мнению аналитиков, помешал более поздний старт продаж.
Зато Xiaomi снова в рейтинге — с моделью Redmi A5.