iPhone 18, похоже, выйдет с самым маленьким модельным рядом с 2019 года

Ожидается, что в следующем году Apple выпустит только три флагманские модели: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складную модель. Базовая версия, как и iPhone Air 2, переносится на начало 2027 года.

Последний раз Apple выпускала только три флагмана в 2019 году — тогда вышли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. С тех пор осенью всегда появлялись четыре модели.

Отсутствие базовой модели приведет к небольшому снижению продаж iPhone в 2026 году — IDC прогнозирует падение на 4,2%. Тем не менее, выручка компании, скорее всего, увеличится, так как оставшиеся модели будут дорогими.