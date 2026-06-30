iPhone 18 получит 9 ГБ ОЗУ вместо ожидаемых 12 ГБ

Опубликовано 30 июня 2026, 18:151 мин.
iPhone 18 получит 9 ГБ ОЗУ вместо ожидаемых 12 ГБСпасибо ИИ
Аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозами о будущих смартфонах Apple. По его данным, стандартные модели iPhone 18, а также бюджетная версия iPhone 18e получат лишь 9 ГБ ОЗУ. У iPhone 17 было 8 ГБ.
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Ранее ходили слухи, что Apple может установить сразу 12 ГБ ради работы ИИ прямо на устройстве. Однако, по словам Куо, из-за нехватки компонентов и желания сдержать цены компания выбрала «более скромный вариант».
Зато процессор A20, который получит iPhone 18, будут выпускать по передовому 2-нм техпроцессу TSMC. Производительность, мол, вырастет примерно на 15%, а энергоэффективность до 30%.
Справедливости ради, модели iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra получат по 12 ГБ оперативной памяти и более мощный процессор A20 Pro.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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