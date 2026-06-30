iPhone 18 получит 9 ГБ ОЗУ вместо ожидаемых 12 ГБ

Ранее ходили слухи, что Apple может установить сразу 12 ГБ ради работы ИИ прямо на устройстве. Однако, по словам Куо, из-за нехватки компонентов и желания сдержать цены компания выбрала «более скромный вариант».

Зато процессор A20, который получит iPhone 18, будут выпускать по передовому 2-нм техпроцессу TSMC. Производительность, мол, вырастет примерно на 15%, а энергоэффективность до 30%.

Справедливости ради, модели iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra получат по 12 ГБ оперативной памяти и более мощный процессор A20 Pro.