iPhone 18 Pro получит Face ID под экраном и камеру в углу

Face ID — это система распознавания лица, использующая инфракрасные датчики для безопасной разблокировки и платежей. Перенос ее под дисплей позволит приблизиться к мечте Apple о полностью безрамочном экране. Аналитик Росс Янг ранее подтверждал, что эта технология дебютирует в 2026 году, хотя изначально ожидалась в iPhone 17 Pro. Пока неясно, исчезнет ли Dynamic Island полностью или станет меньше.