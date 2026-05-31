iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой. Apple это встанет в копеечку

Опубликовано 31 мая 2026, 16:081 мин.
iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой. Apple это встанет в копеечкуКомпания не станет поднимать цену
В следующих Pro-моделях iPhone 18 может появиться переменная диафрагма камер. По данным СМИ, что ссылаются на источники из цепочек поставок, новая система с подвижными лепестками обходится Apple примерно на 50% дороже, чем нынешние камеры в Pro-моделях.
Тем не менее, компания якобы не планирует значительно повышать цену на сам телефон и готова взять дополнительные расходы на себя. Остальные характеристики камеры останутся привычными: три сенсора по 48 мегапикселей.
СМИ ждут новый процессор A20 Pro и обновлённое приложение «Камера» в iOS 27 (в том числе с улучшенной персонализацией).