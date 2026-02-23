Опубликовано 23 февраля 2026, 20:411 мин.
iPhone 18 Pro получит селфи-камеру получше — 24-МпФотографии станут четче
По новым слухам, модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти с обновлённой фронтальной камерой на 24 мегапикселя. Об этом сообщил инсайдер WhyLab.
Как напоминают СМИ, линейка iPhone 17 уже получила фронтальную камеру на 18 Мп, «завершив многолетний период использования 12-мегапиксельных сенсоров» (устанавливались со времён iPhone 11). Однако до официального анонса ещё далеко, и планы компании могут измениться.
Что касается дизайна, серьёзных перемен не ожидается. Но вырез Dynamic Island может стать меньше — по слухам, примерно на 35%. Это возможно за счёт переноса некоторых элементов системы Face ID под экран.
Ждём осени, чтобы проверить слухи и инсайдера на правду.