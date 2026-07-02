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Опубликовано 02 июля 2026, 15:52
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iPhone 18 Pro выйдет в трёх цветах. И чёрного не будет

Снова
По данным инсайдера Instant Digital, Apple готовит для iPhone 18 Pro всего три варианта расцветки: тёмно-вишнёвый, светло-голубой и серебристо-серый. Чёрного цвета в списке нет.
iPhone 18 Pro выйдет в трёх цветах. И чёрного не будет

© Ferra.ru

iPhone 17 Pro, кстати, тоже вышел в трёх оттенках: оранжевом, синем и серебристом. Новым главным цветом станет тёмно-вишнёвый.

В апреле инсайды, правда, говорили о четырёх оттенках, поэтому верить инсайдам или нет — дело ваше, но у Instant Digital репутация хорошая.

Ждать сентябрьского анонса осталось не так и долго.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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