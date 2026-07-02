iPhone 18 Pro выйдет в трёх цветах. И чёрного не будет

iPhone 17 Pro, кстати, тоже вышел в трёх оттенках: оранжевом, синем и серебристом. Новым главным цветом станет тёмно-вишнёвый.

В апреле инсайды, правда, говорили о четырёх оттенках, поэтому верить инсайдам или нет — дело ваше, но у Instant Digital репутация хорошая.

Ждать сентябрьского анонса осталось не так и долго.