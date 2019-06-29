iPhone 2019 года ещё нет, но их клоны уже можно купить

Большую часть утечек предоставил инсайдер OnLeaks. Он показывал очень детальные изображения будущих айфонов, которые называют iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR (2019). Теперь же на портале Slashleaks появились фото и видео устройств, внешность которых полностью повторяет утечки.

Клоны iPhone имеют квадрокамеру с тремя датчиками и экран с вырезом-«чёлкой». Китайские энтузиасты сделали корпус «айфона» в трёх цветах: золотистом, серебристом и чёрном. Подделку выдаёт довольно толстая нижняя рамка, которую «яблочники», скорее всего, делать не будут.

На YouTube можно найти несколько роликов с распаковкой клонов. По всему видимому, их уже начали продавать желающим в интернете.