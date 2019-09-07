iPhone 2020 года получат совершенно новый дизайн

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), чьим прогнозам можно доверять, рассказал, что iPhone линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн. Возможно они произведут такой же эффект, как когда-то произвёл необычный iPhone X.

В целом, по словам аналитика, в будущей серии смартфонов планируются три основных изменения. Во-первых, дизайн. Во-вторых, поддержка 5G. И в-третьих, обновление функционала камеры.

Подробностей о новом дизайне как таковых нет. В ранних отчётах Куо утверждалось, что Apple скорректирует размер OLED-экранов для двух моделей линейки. На меньшем устройстве диагональ дисплея уменьшится до 5,4 дюйма, а на большем — увеличится до 6,7 дюйма.

Кроме того, от iPhone 2020 года ожидают встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.