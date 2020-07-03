iPhone 2020 года получат высококачественные объективы

В качестве поставщика Куо называет) компанию Largan, отмечая, что та начнёт отправлять объективы для iPhone в середине июля. При этом старт производства оптики во второй половине 2020 года был отсрочен на четыре-шесть недель. Из-за этого основной объём поставок придётся на период с сентября по ноябрь, хотя раньше это были август-октябрь. Скорее всего, в задержке виновата пандемия коронавирусной инфекции.

Куо, к сожалению, не рассказал, какой именно объектив будет использоваться в iPhone 12. Ранее он говорил, что 6,7-дюймовая модель смартфона получит множество улучшений основной камеры.