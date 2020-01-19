iPhone 2020 года сравняются с MacBook Pro по скорости работы

Аналитики ожидают, что компания TSMC поставит для Apple чипсет A14, сделанный по 5-нм техпроцессу. Напомним, что процессор A13 изготовлен по 7-нм техпроцессу. Эксперты верят, что новая платформа, благодаря повышению плотности упаковки электронных компонентов, позволит поставить iPhone в один ряд настольными компьютерами и даже с 15-дюймовым MacBook Pro.

Согласно прогнозу аналитиков, процессор A14 сможет достичь в бенчмарке показателей в 1500-1600 баллов в одноядерном тесте и 4500-5000 — в многоядерном.