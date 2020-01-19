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iPhone 2020 года сравняются с MacBook Pro по скорости работы
Так считают аналитики
В этом году вместе с новыми iPhone компания Apple, вероятно, представит процессор следующего поколения — A14. Каждый новый чипсет купертиновцев, как правило, быстрее предыдущего, но на этот раз разработчики могут выйти на иной уровень. Как сообщают источники, Apple сделает платформу для iPhone такой же мощной, как для MacBook Pro.
Аналитики ожидают, что компания TSMC поставит для Apple чипсет A14, сделанный по 5-нм техпроцессу. Напомним, что процессор A13 изготовлен по 7-нм техпроцессу. Эксперты верят, что новая платформа, благодаря повышению плотности упаковки электронных компонентов, позволит поставить iPhone в один ряд настольными компьютерами и даже с 15-дюймовым MacBook Pro.
Согласно прогнозу аналитиков, процессор A14 сможет достичь в бенчмарке показателей в 1500-1600 баллов в одноядерном тесте и 4500-5000 — в многоядерном.