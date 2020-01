iPhone 2021 года напророчили Touch ID на боковой грани

Куо утверждает, что будущая модель iPhone получит LCD-дисплей, из-за чего станет довольно дешёвой. По словам аналитика, сканер отпечатков пальцев в ней будет иметь новый дизайн для улучшения пользовательского опыта. Однако какой именно, Куо не уточнил. Face ID в новом смартфоне не ожидается.

Издание MacRumors также напоминает, что в прошлом месяце аналитик заявил, будто так называемый iPhone SE 2 Plus получит 5,5-дюймовый или 6,1-дюймовый экран и таким образом размерами займёт промежуточное положение между iPhone 8 Plus и the iPhone 11.