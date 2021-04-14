iPhone 2022 года получат 48-Мп камеру

По информации Куо, в записке для инвесторов сказано, что в систему камер iPhone 2022 года будут внесены существенные изменения. В старших моделях смартфонов, предположительно линейки Pro, будет использоваться более крупный 48-мегапиксельный сенсор для основной камеры. Также Куо предполагает, что iPhone 2023 могут получить подэкранные датчики Face ID. Это позволит избавиться от «чёлки».

Также Куо уточнил, что 48-Мп датчик в iPhone будет формата 1/1,3 дюйма с размером пикселя 1,25 мкм.

Помимо этого ожидается, что среди смартфонов Apple 2022 года не будет mini модели с 5,4-дюймовым экраном.