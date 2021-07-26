iPhone 2022 года получат прочный титановый корпус

По словам аналитиков, использование титанового сплава станет одним из самых значительных изменений в дизайне корпуса iPhone. Foxconn будет эксклюзивным производителем титановых рам для моделей высокого класса.

Ранее Apple не применяла титан в смартфонах. Сейчас компания использует этот материал только в некоторых моделях Apple Watch Series 6 и в физической карте Apple Card.

Титановый корпус iPhone должен быть устойчивее к царапинам и изгибу. Сплав будет так же прочен, как сталь, но на 45% легче. Кроме того, он будет устойчивее к коррозии.

Есть у материала и недостатки. На нём остаются отпечатки пальцев. Однако Apple работает над этой проблемой.