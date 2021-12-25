iPhone 2022 года впервые предложат до 8 ГБ оперативной памяти

Сообщается, что Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 14 в сентябре 2022 года, включая 6,1-дюймовый iPhone 14‌, 6,7-дюймовый iPhone 14‌ Max, 6,1-дюймовый iPhone 14‌ Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14‌ Pro Max. По информации источника, две модели Pro получат 8 ГБ оперативной памяти. Это будет значительным увеличением по сравнению с 6 ГБ памяти в iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro.

Младшие модели iPhone 2022 года, скорее всего, получат меньше оперативной памяти. Также отмечается, что объём хранилища в стандартных моделях iPhone 14 будет начинаться с 64 ГБ. В , в линейке iPhone 13 стартовой точкой был 128 ГБ.