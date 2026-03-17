iPhone 4 и iPhone 5 пополнили список устаревших устройств

С моделью iPhone 5 всё было проще: она находилась в списке винтажных устройств (о чём чуть ниже), а теперь официально стала устаревшей.

С iPhone 4 ситуация отличалась. Ранее одна из версий телефона уже считалась устаревшей, а другая всё ещё находилась в списке винтажных устройств. Теперь Apple обновила список и окончательно перевела модель в категорию устаревших.

Теперь напомним о «винтаже» и «устаревании» в понимании Apple. У компании существует два этапа «старения» устройств: сначала они становятся винтажными, а позже — устаревшими. Обычно устройство получает статус «винтажное» примерно через 5 лет после того, как компания прекращает его продавать. В этот период сервисные центры ещё могут ремонтировать устройство, но только если нужные детали всё ещё есть в наличии.

Однако через некоторое время начинается следующий этап. Если с момента последней продажи устройства прошло более 7 лет, Apple относит его к категории «устаревших». После этого компания полностью прекращает обслуживание и ремонт.