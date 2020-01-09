iPhone 7 рекордно подешевел в России

Вывод Hi-Tech Mail.ru основывается на предложениях различных магазинов, собранных в собственном каталоге ресурса. Авторы назвали iPhone 7 самым доступным смартфоном Apple начала 2020 года, а также отметили, что устройство будет обновляться ещё как минимум два года.

Интересно, что за более чем три года продаж цена iPhone 7 снизилась почти в три раза от первоначальной.

Напомним, смартфон работает на процессоре A10, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Экран аппарата маленький — всего 4,7 дюйма, но, возможно, для кого-то это самый удобный вариант.