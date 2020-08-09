iPhone догонят флагманы Samsung по качеству экранов только в следующем году

Если быть точнее, Samsung Display изготовила дисплеи по собственной модернизированной технологии под названием HOP. Она основана на использовании гибридного оксида поликристаллического кремния. Такие экраны, как в Galaxy Note 20 Ultra, характеризуются пониженным энергопотреблением. То есть автономность у этих смартфонов должна быть хорошей.

Выпуск Note 20 Ultra означает, что технология LTPO улучшилась до такой степени, что её теперь можно применять в смартфонах. Apple уже использовала технологию в Apple Watch Series 4, но в смартфонах первой стала Samsung. Журналисты пишут, что компания выпустит iPhone с такими экранами только в следующем году.