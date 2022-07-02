"iPhone - это так просто": заядлый пользователь Android целый год ходил с техникой Apple

“Android всегда был моим любимым телефоном. Я считала что Apple слишком дорогая компания,. Как человек, который изучает продукцию компании, я никогда не владела ей сама”, пишет Элисон МакДэниел. К тому же, когда она выбирала себе свой первый смартфон, маленький размер и угловатость iPhone ее категорически не устроили, поэтому она взяла Samsung.

Но в июле 2021 года она приобрела фиолетовый iPhone 12, к которому в комплекте шли Apple Watch SE.

Элисон рассказала, что переход с Android на iPhone был для нее “культурным шоком”: “При навигации по iOS я чувствовала себя как на чужой территории. Однако я быстро справилась с этим и начал наслаждаться своим новым iPhone, находя его очень простым в использовании.”