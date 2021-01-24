iPhone и флагманы на Android сравнили по скорости удешевления

Как оказалось, за 24 месяца флагманские смартфоны на Android обесценились почти в два раза сильнее, чем айфоны. Если брать период в четыре года, то разрыв становится меньше. За этот промежуток iPhone теряют в среднем 66,43% стоимости, а Android-смартфоны — 81,11%.

В среднем, Android-устройства со стартовой ценой до $350 теряют почти половину стоимости всего за год. Популярные бюджетные смартфоны Samsung, Motorola, LG, HTC и Google подешевели в среднем на 52,61% в период с 2019 по 2020 год. Что касается флагманов, то, например, Samsung Galaxy S20 Ultra обесценился на 36,30% за 9 месяцев, а iPhone 11 Pro Max — на 15,96% за весь 2020 год.

Лидерами по скорости удешевления за первый год стали HTC, Motorola и Sony Помимо iPhone медленнее всего теряют в цене LG и Nokia.