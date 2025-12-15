iPhone и MacBook станут ещё дороже уже через пару недель

Опубликовано 15 декабря 2025, 16:301 мин.
iPhone и MacBook станут ещё дороже уже через пару недельПроизводители памяти планируют повысить цены для Apple
Согласно данным СМИ, долгосрочные контракты Apple на поставку оперативной памяти с южнокорейскими гигантами Samsung и SK Hynix истекают. И производители планируют с января 2026 года повысить цены.
Это означает, что себестоимость производства ключевой электроники Apple, включая iPhone и MacBook может вырасти. Будет ли компания перекладывать эти дополнительные расходы на потребителей.
Аналитики предполагают, что Apple всё же может повысить цены на некоторые продукты в первой половине 2026 года. Однако у нее есть значительные финансовые резервы, которые позволят временно «поглотить» часть затрат.
А вот в зоне «потенциального влияния» могут оказаться ожидаемые iPhone 18, складной iPhone, новые модели MacBook Air и MacBook Pro.