iPhone могут получить «фишку» Android

Скриншоты также показывают новую опцию «Внешний вид домашнего экрана». Подобная есть в Apple Watch. С её помощью можно будет включить динамические обои для главного экрана. Среди них есть также варианты с размытием.

Такие обои, кажется, предусмотрены неспроста. Издание 9to5Mac обнаружило в коде iOS 14 свидетельства ещё одной новой функции, которая помогает управлять главным экраном. Это позволяет сказать, что Apple впервые работает над нормальными виджетами для домашнего экрана iPhone. Их можно будет свободно перемещать, как и иконки приложений. А размытый фон может быть удобен для просмотра виджетов.

Стоит отметить, что на Android такая опция существует уже давно.