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iPhone можно будет разблокировать щекой

Пока не совсем понятно, как
Apple получила патент на усовершенствование технологии Touch ID, благодаря которой iPhone можно будет разблокировать, приложив палец к любому месту на экране. Также в документе описана технология для разблокировки смартфона щекой или ухом.

Патентная заявка была подана ещё в 2016 году, но опубликована только сейчас. Согласно документу, новая технология iPhone позволит легко получить доступ к смартфону, просто приложив палец к любому месту на дисплее. В патенте также отмечается, что Apple изучает возможность разблокировки устройств с помощью уха или щеки пользователя. Подробностей о работе таких датчиков, правда, компания не привела.

Новая технология Touch ID будет использовать акустическую систему формирования изображений для распознавания отпечатка пальца. Эта система должна быть точнее, чем предыдущие.

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