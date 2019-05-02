iPhone можно будет разблокировать щекой

Патентная заявка была подана ещё в 2016 году, но опубликована только сейчас. Согласно документу, новая технология iPhone позволит легко получить доступ к смартфону, просто приложив палец к любому месту на дисплее. В патенте также отмечается, что Apple изучает возможность разблокировки устройств с помощью уха или щеки пользователя. Подробностей о работе таких датчиков, правда, компания не привела.

Новая технология Touch ID будет использовать акустическую систему формирования изображений для распознавания отпечатка пальца. Эта система должна быть точнее, чем предыдущие.