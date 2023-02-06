iPhone начали резко терять популярность по всему миру: почему так произошло?"

Харитонов также отметил, что отсутствие инноваций в новых iPhone слабо влияет на продажи. «Ещё с выхода линейки iPhone 11 осенью 2019 года смартфоны Apple получают новшества "по чайной ложечке". Но это не помешало ажиотажно хорошо продаваться моделям iPhone 13, в которых отличий от iPhone 12 было ещё меньше, чем в iPhone 14 в сравнении с iPhone 13», — добавил эксперт.

Харитонов считает, что Apple могла бы ощутимо увеличить продажи выпуском iPhone SE/iPhone 15R на базе iPhone 14 по более доступной цене.