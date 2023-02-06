iPhone начали резко терять популярность по всему миру: почему так произошло?"Разбираемся
На днях Apple опубликовала квартальный отчёт, который показал 13-процентное падение прибыли. На это повлияло сокращение доходов от продажи iPhone. Почему же так произошло?
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Как отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, причин падения продаж iPhone несколько. Одна из них — маркетинговый просчёт. В Apple, вероятно, думали, что iPhone 14 Plus должен стать бестселлером, но этого не случилось. Люди предпочитали покупать Pro-модели из нового поколения, в результате средняя цена проданного iPhone выросла, но более массовые младшие модели продавались хуже. А на них приходится существенная доля прибыли.
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Ещё один фактор падения продаж — производственные проблемы на заводах Foxconn в Китае.
Остальные факторы спада не специфические для Apple, а общие для всей индустрии — аномально высокие продажи гаджетов, подогреваемые сначала самоизоляцией во время пандемии COVID-19, а затем — дефицитом полупроводников, аукнулись резким отскоком вниз из-за перенасыщения рынка.
Харитонов также отметил, что отсутствие инноваций в новых iPhone слабо влияет на продажи. «Ещё с выхода линейки iPhone 11 осенью 2019 года смартфоны Apple получают новшества "по чайной ложечке". Но это не помешало ажиотажно хорошо продаваться моделям iPhone 13, в которых отличий от iPhone 12 было ещё меньше, чем в iPhone 14 в сравнении с iPhone 13», — добавил эксперт.
Харитонов считает, что Apple могла бы ощутимо увеличить продажи выпуском iPhone SE/iPhone 15R на базе iPhone 14 по более доступной цене.