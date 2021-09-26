iPhone начнут предупреждать пользователей о риске упасть

Сообщается, что приложение Health («Здоровье») на iPhone будет отслеживать определённые показатели, связанные с тем, как человек двигается. Например, Walking Asymmetry показывает процент случаев, когда шаги, сделанные одной ногой, быстрее или медленнее, чем шаги, сделанные другой ногой. Чем реже это происходит, тем лучше. Хромота может быть признаком болезни, травмы или других проблем со здоровьем.

Кроме того, приложение «Здоровье» будет отправлять уведомления, когда айфон зафиксирует, что показатель устойчивости при ходьбе низкий. Это значит, что есть риск падения в ближайший год. Чтобы это исправить, следует выполнять некоторые упражнения.