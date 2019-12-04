iPhone обвинили в слежке за пользователями

Если службы геолокации включены, то, согласно политике конфиденциальности Apple, iPhone периодически отправляет в компанию местоположение близлежащих точек доступа Wi‑Fi и сотовых вышек. Все эти данные якобы передаются в зашифрованной форме. Они вносятся в специальную базу данных.

Это всё хорошо, если бы не одно «но». Эксперт обнаружил, что iPhone 11 Pro периодически запрашивает геопозицию и при выключенной в настройках соответствующей опции.

Специалист считает, что уязвимость присутствует либо в самом смартфоне, либо в iOS 13, либо в них обоих. Сообщается, что исследователь рассказал Apple об ошибке ещё 13 ноября.