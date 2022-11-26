iPhone оказался не так безопасен, как утверждает Apple

19:51, 26 ноября 2022
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iPhone оказался не так безопасен, как утверждает AppleДело в системе аналитики
Два разработчика раскрыли информацию, которая ставит под сомнение заявление о конфиденциальности iOS.
Фото: unsplash
В центре скандала оказались инструменты аналитики, которые содержат в себе идентификатор dsId (Directory Services Identifier). С помощью этого идентификатора можно установить личность пользователя, поскольку он привязан к учётной записи iCloud.
При этом Apple утверждает, что собранные данные не могут быть использованы для идентификации пользователя. Два эксперта по безопасности iOS обнаружили и опубликовали данные, опровергающие заявления компании.
Стоит отметить, что Apple всегда делает упор на конфиденциальность своей экосистемы.