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iPhone оказался самым популярным рождественским подарком у американцев
Больше всего активаций в праздничный период пришлось на смартфоны Apple
Аналитическая компания Flurry Analytics выяснила, какие устройства чаще всего дарили друг другу американцы в период рождественских и новогодних праздников. Оказалось, что почти весь топ-10 заняли разные модели iPhone.
Аналитики изучили, какие смартфоны были активированы в период с 25 по 31 декабря. Это значит, что вероятнее всего аппараты стали для кого-то подарками. Первые девять мест в списке заняли устройства Apple. Самой популярной моделью стал iPhone 11 (6,16% от всех активаций), а на втором месте расположился iPhone XR (5,27%). Последнее десятое место занял одинокий Xiaomi Mi 4 LTE (2,16% от всех активаций). Что интересно, китайский смартфон обогнала даже старая модель iPhone 6 Plus.