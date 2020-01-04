iPhone оказался самым популярным рождественским подарком у американцев

Аналитики изучили, какие смартфоны были активированы в период с 25 по 31 декабря. Это значит, что вероятнее всего аппараты стали для кого-то подарками. Первые девять мест в списке заняли устройства Apple. Самой популярной моделью стал iPhone 11 (6,16% от всех активаций), а на втором месте расположился iPhone XR (5,27%). Последнее десятое место занял одинокий Xiaomi Mi 4 LTE (2,16% от всех активаций). Что интересно, китайский смартфон обогнала даже старая модель iPhone 6 Plus.