iPhone от 13-й модели и выше научили получать спутниковые данные через Starlink

T-Satellite был запущен в июле для подключения в зонах без сотовой сети, таких как удалённые или сельские районы страны. Ранее приём спутниковых данных был доступен только на Google Pixel 10. На Android поддерживаются такие приложения, как WhatsApp, Google Maps и X, с возможностью просмотра твитов, видео, навигации и видеозвонков.

На iPhone список совместимых приложений пока ограничен шестью: Compass, Fitness, Maps, Messages, Music и Weather. Google Maps и WhatsApp недоступны.

T-Mobile официально запускает спутниковые данные для приложений 1 октября.