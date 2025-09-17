iPhone от 13-й модели и выше научили получать спутниковые данные через Starlink

Опубликовано 17 сентября 2025, 19:541 мин.
iPhone от 13-й модели и выше научили получать спутниковые данные через StarlinkИ T-Mobile
Последние модели iPhone теперь могут принимать спутниковые данные через американский сервис T-Satellite от T-Mobile, помимо возможности отправки и приёма текстов через спутник. Функция работает в США с мобильными приложениями, включая Apple Messages, но для этого нужно установить iOS 26. Поддержка охватывает iPhone от 13-й модели и выше.
© Ferra.ru
T-Satellite был запущен в июле для подключения в зонах без сотовой сети, таких как удалённые или сельские районы страны. Ранее приём спутниковых данных был доступен только на Google Pixel 10. На Android поддерживаются такие приложения, как WhatsApp, Google Maps и X, с возможностью просмотра твитов, видео, навигации и видеозвонков.
На iPhone список совместимых приложений пока ограничен шестью: Compass, Fitness, Maps, Messages, Music и Weather. Google Maps и WhatsApp недоступны.
T-Mobile официально запускает спутниковые данные для приложений 1 октября.