iPhone побил новый флагманский смартфон Samsung по производительности

Смартфоны протестировали в бенчмарке Geekbench 5. В тесте участвовала модель Galaxy S22 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Она набрала 3433 балла в многоядерном тесте, а iPhone 13 Pro Max — 4647 баллов. В одноядерном тесте iPhone 13 Pro Max набрал 1735 баллов, а Galaxy S22 Ultra — 1232.

Это, впрочем, не значит, что Galaxy S22 Ultra будет медленно работать и вы это заметите.