iPhone побил новый флагманский смартфон Samsung по производительности

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iPhone побил новый флагманский смартфон Samsung по производительностиЧипсет Apple A15 хорош
Недавно представленный Samsung Galaxy S22 Ultra на некоторых рынках выйдет с мощнейшим процессором для Android-смартфонов Snapdragon 8 Gen 1. Однако он по-прежнему не может приблизиться по производительности к чипсету Apple A15, на котором работает iPhone 13 Pro Max.
Смартфоны протестировали в бенчмарке Geekbench 5. В тесте участвовала модель Galaxy S22 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Она набрала 3433 балла в многоядерном тесте, а iPhone 13 Pro Max — 4647 баллов. В одноядерном тесте iPhone 13 Pro Max набрал 1735 баллов, а Galaxy S22 Ultra — 1232.
Это, впрочем, не значит, что Galaxy S22 Ultra будет медленно работать и вы это заметите.
Источник: Gizmochina