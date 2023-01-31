iPhone почти мгновенно сообщил полиции о серьёзной аварии с грузовиком

13:46, 31 января 2023
1 мин.
iPhone почти мгновенно сообщил полиции о серьёзной аварии с грузовикомЭто помогло спасти пассажиров
Функция обнаружения аварий в iPhone 14 смогла вызвать полицию сразу после того, как случилось ДТП в Тасмании. Это позволило оказать помощь пострадавшим в течение нескольких минут.
Фото: Unsplash
По сообщению СМИ, грузовик, буксирующий повозку для лошадей, столкнулся с пнём в Тасмании в 1:45 утра в понедельник. Система обнаружения аварий в iPhone 14 информировала о происшествии ближайшее отделение полиции. Сотрудники смогли добраться до места происшествия в течение восьми минут.
Пассажиров доставили в больницу. Скорость оказания помощи сыграла решающую роль.