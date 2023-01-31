iPhone почти мгновенно сообщил полиции о серьёзной аварии с грузовиком

По сообщению СМИ, грузовик, буксирующий повозку для лошадей, столкнулся с пнём в Тасмании в 1:45 утра в понедельник. Система обнаружения аварий в iPhone 14 информировала о происшествии ближайшее отделение полиции. Сотрудники смогли добраться до места происшествия в течение восьми минут.

Пассажиров доставили в больницу. Скорость оказания помощи сыграла решающую роль.