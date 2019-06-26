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Сегодня 15:36

iPhone подключили к дисководу, и он работает

Iomega Zip
Автор YouTube-канала napabar попробовал подключить iPhone XS к ZIP-дисководу и записал на видео, что у него получилось. Спойлер: всё работает.

Блогер, по сути, проверял работу новой iOS 13. В ней заявлена возможность подключать к айфонам через USB-порт внешние накопители и скачивать с них файлы. Мужчина решил протестировать функцию на ZIP-дисководе Iomega. В 90-е такие накопители были довольно распространены. но позже не выдержали конкуренции с USB-накопителями. ZIP-дисковод поддерживает гибкие магнитные диски, по сути, дискеты с большей ёмкостью.

Блогер подключил устройство к iPhone через адаптер, и смартфон распознал его. В итоге, айфон смог прочитать файлы, записанные на «дискете», а также записать на неё фото.

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