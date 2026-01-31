iPhone показал лучший квартал в истории Apple

По словам Тима Кука, высокий спрос на iPhone наблюдался во всех регионах мира. За квартал Apple продала iPhone на сумму 85 миллиардов долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 69 миллиардов долларов.

Особенно заметный рост пришёлся на Китай. Тим Кук отметил, что в этом регионе был зафиксирован рекордный доход от продаж iPhone. Основной причиной он назвал «высокий интерес к iPhone 17».

Общий доход Apple в Китае вырос с 18,5 до 25,5 миллиарда долларов. Также увеличился поток покупателей в фирменные магазины — посещаемость выросла «двузначными темпами» по сравнению с прошлым годом.