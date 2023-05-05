iPhone показали отличные продажи, чего не скажешь о компьютерах Apple

Так, продажи компьютеров Mac упали на 31 процент до 7,2 миллиарда долларов, а продажи iPad снизились на 13 процентов до 6,7 миллиарда долларов. Генеральный директор Тим Кук объяснил снижение продаж сравнением с началом прошлого года, когда были выпущены iPad Air M1 и обновленный MacBook Air на базе M2.

Категория носимых устройств и товаров для дома, в которую входят такие продукты, как AirPods, Apple Watch и линейка HomePod, снизилась менее чем на один процент, что свидетельствует об отсутствии значительных проблем.