iPhone получат 10-кратный оптический зум только в 2022 году

Как пишет MacRumors, дочерняя компания Samsung будет поставлять компоненты — приводы и линзы — LG, которая будет использовать их для создания сложенного модуля камеры для Apple.

Ранее в сети уже писали, что купертиновцы могут использовать перископную камеру Samsung. Технология позволит значительно улучшить оптический зум в iPhone. В актуальных моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max он ограничен 2- и 2,5-кратным увеличением. Например, в уже вышедшем смартфоне Huawei P40 Pro+ перископный модуль позволяет делать 10-кратный зум.