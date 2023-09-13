iPhone получит новые рингтоны

Среди новых рингтонов выделяется один под названием «Journey», напоминающий музыку из классических ролевых игр, пишет 9to5Mac. Несмотря на то, что новые мелодии обеспечивают новые впечатления, некоторые старые мелодии также подверглись «незначительному ремастерингу». Кроме того, некоторые старые мелодии были перемещены в раздел «Классика» в настройках мелодий и звуков.

Публичный релиз iOS 17 запланирован на 18 сентября, тогда пользователи iPhone и смогут ознакомиться с расширенным набором мелодий. Желающие опробовать новые функции могут получить доступ к RC, пройдя по пути бета-версии iOS 17.