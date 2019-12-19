iPhone помог пользовательнице найти украденный автомобиль

Угнать машину злоумышленникам удалось потому, что она была припаркована с ключами около фастфуда QuickTrip. iPhone тоже был в автомобиле. Воры сначала отключили смартфон, но спустя какое-то время снова его включили. Вместе с полицией девушка отслеживала аппарат через функцию «Найти iPhone». Когда он появился в сети, полиция выехала к указанному месту. Там они и нашли автомобиль.

Не все вещи девушки остались внутри машины. Не было собственно ключей, кошелька и смартфона. Но полиция уверена, что устройство находится где-то в ближайшем к месту нахождения авто здании.

Полиция рассказала журналистам, что технология «Найти iPhone» уже не раз помогала им раскрывать преступления.