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Сегодня в 18:44
iPhone попытались зарядить сразу от 10 портативных аккумуляторов
Но это не самая хорошая идея
Автор YouTube-канала TechRax решил зарядить два смартфона iPhone 12 Pro Max — один с помощью MagSafe, а другой с помощью 10 пауэрбанков на 20 000 мАч.
Экспериментатор соединил все портативные аккумуляторы одним проводом. К одному айфону он подключил «мегапауэрбанк», а ко второму обычную 18-Вт зарядку MagSafe. На выходе из 10 портативных аккумуляторов, кстати, тоже было 18 Вт.
После того, как автор подключил айфоны к зарядным устройствам, на экранах сразу появилась иконка батареи. То есть зарядка пошла. Экспериментатор хотел узнать, какой из смартфонов зарядится на 100% быстрее. iPhone 12 Pro Max, подключённый к пауэрбанкам включился быстрее.
В итоге же первым оказался заряженным на 100% айфон с MagSafe. Сами пауэрбанки при этом разрядились незначительно и все по-разному.