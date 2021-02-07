iPhone попытались зарядить сразу от 10 портативных аккумуляторов

Экспериментатор соединил все портативные аккумуляторы одним проводом. К одному айфону он подключил «мегапауэрбанк», а ко второму обычную 18-Вт зарядку MagSafe. На выходе из 10 портативных аккумуляторов, кстати, тоже было 18 Вт.

После того, как автор подключил айфоны к зарядным устройствам, на экранах сразу появилась иконка батареи. То есть зарядка пошла. Экспериментатор хотел узнать, какой из смартфонов зарядится на 100% быстрее. iPhone 12 Pro Max, подключённый к пауэрбанкам включился быстрее.

В итоге же первым оказался заряженным на 100% айфон с MagSafe. Сами пауэрбанки при этом разрядились незначительно и все по-разному.