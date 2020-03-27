iPhone превратят в ключи от автомобиля

В сеть утекли скриншоты с данной функцией. Известно, что электронные ключи от автомобиля будут храниться в приложении Wallet на iPhone. Опция позволит разблокировать двери машины смартфоном. Есть даже режим Express, который не требует дополнительного подтверждения действия через Face ID или пароль.

Чтобы разблокировать двери автомобиля, нужно будет дважды нажать на боковую кнопку и поднести iPhone к месту на двери, где спрятана NFC-метка.

Сообщается также, что с помощью смартфона Apple может будет открыть багажник и управлять зажиганием. Скорее всего, первыми автомобилями с поддержкой новой функции станут BMW.