iPhone принесли Apple более половины выручки

Сообщается, что чистая прибыль Apple за указанный период составила $23,6 млрд. Это почти в два раза больше, чем было годом ранее. Выручка же равна $89,5 млрд. $47,9 млрд из неё приходится на продажи iPhone. В целом выручка по этому направлению выросла на 65,5%.

Продажи компьютеров Mac принесли Apple $9,1 млрд, продажи iPad — $7,8 млрд, носимые устройства и аксессуары — тоже $7,8 млрд. От сервисов (App Store, Apple Music и др.) Apple получила больше — $16,9 млрд выручки.

Компания также пообещала увеличить дивиденды на 7% на акцию.