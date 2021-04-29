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iPhone принесли Apple более половины выручки
Дорогие компьютеры Mac приносят компании намного меньше денег
Apple опубликовала отчёт за второй квартал 2021 финансового года. Стало известно, что продажи iPhone принесли компании более половины выручки.
Сообщается, что чистая прибыль Apple за указанный период составила $23,6 млрд. Это почти в два раза больше, чем было годом ранее. Выручка же равна $89,5 млрд. $47,9 млрд из неё приходится на продажи iPhone. В целом выручка по этому направлению выросла на 65,5%.
Продажи компьютеров Mac принесли Apple $9,1 млрд, продажи iPad — $7,8 млрд, носимые устройства и аксессуары — тоже $7,8 млрд. От сервисов (App Store, Apple Music и др.) Apple получила больше — $16,9 млрд выручки.
Компания также пообещала увеличить дивиденды на 7% на акцию.