iPhone проиграл другим смартфонам по скорости работы в сетях 5G

Стоит отметить, что работа смартфонов в сетях 5G оценивалась на территории США. Первое место по скорости загрузки данных в рейтинге занял Samsung Galaxy S21 5G. Его результат составил 56 Мбит/с. Второе место отдали TCL Revvl 5G, а третье — OnePlus 8T+.

В топ-25 не вошёл даже iPhone 12 Pro, хотя он показал лучший результат среди моделей Apple — 36,9 Мбит/с.

В Opensignal отметили, что, тем не менее, пользователи iPhone 12 довольны работой смартфонов, ведь скорость передачи данных в 5G сетях вышел в 2,3 раза по сравнению с LTE.