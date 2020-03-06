Эксперты взяли топовые модели — Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max. Их роняли с одинаковой высоты с помощью специального устройства. После первого же падения стало видно, что стекло на тыльной стороне iPhone сильно потрескалось. У Samsung Galaxy S20 Ultra остались малозаметные следы удара.

Когда телефоны уронили на угол, они перенесли испытание достаточно хорошо. Однако падение экраном вниз снова оказалось более серьёзным для смартфона Apple.

Таким образом iPhone проиграл флагманскому смартфону Samsung в тесте на падение. Правда, в финале аппарат «купертиновцев» несколько реабилитировался. После десяти падений подряд экран новинки Samsung перестал работать. А вот у iPhone 11 Pro Max дисплей после такого остался рабочим, только камера «полетела».