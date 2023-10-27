iPhone раскрывал уникальные MAC-адреса людей, несмотря на слова Apple об обратном

Недавние разоблачения показали, что устройства Apple продолжали передавать свои настоящие, не маскированные адреса, которые затем транслировались всем остальным подключенным устройствам в сети.

Исследователи безопасности Томми Мыск и Талал Хадж Бакри обнаружили этот дефект, а компания Apple выпустила исправление в составе iOS 17.1. Дефект присутствовал с iOS 14, выпущенной в 2020 году.

Эта ошибка с самого начала подрывала функцию конфиденциальности, поскольку не позволяла предотвратить отправку устройствами запросов на обнаружение конфиденциальной информации даже при использовании VPN.